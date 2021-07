Le président bulgare, Roumen Radev, a entamé, hier, des consultations en vue de la formation d'un gouvernement, alors que les législatives anticipées du 11 juillet ont accouché d'un parlement morcelé. Arrivé de justesse en tête, «Il y a un tel peuple» (ITP), le parti anti-système du chanteur Slavi Trifonov, souhaite former un gouvernement minoritaire et cherche le soutien d'autres formations pour lui assurer une majorité au parlement. «Si nous ne la trouvons pas, on ira très probablement vers de nouvelles élections», a déclaré le vice-président d'ITP Tochko Yordanov. Le chef de l'Etat a recommandé «l'unité autour de quelques priorités urgentes». «Il faut poursuivre la consolidation de l'Etat de droit, garantir un cadre législatif favorable aux investisseurs (...) et résoudre les défis pressants d'une réforme judiciaire», a-t-il souligné. Isolé et accusé d'entretenir des liens avec l'oligarchie, le parti conservateur Gerb de Boïko Borissov -qui a passé une dizaine d'années au pouvoir - n'est pas invité aux discussions préliminaires, qu'ITN mènera avec tous les autres partis vendredi soir et pendant le week-end. ITP ne dispose que de 65 sièges sur 240 au parlement issu des dernières élections au système proportionnel, qui se sont tenues à peine trois mois après les législatives du 4 avril. Le Gerb arrivé premier avait alors échoué à former un gouvernement. Au lendemain des deuxièmes élections de juillet, M. Trifonov avait annoncé unilatéralement un gouvernement minoritaire, mais face au tollé, son parti a finalement décidé de retirer son candidat controversé au poste de Premier ministre et de lancer ces négociations, qui s'annoncent difficiles.