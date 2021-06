Le président de la République du Timor oriental, Francisco Guterres, a réitéré l'engagement du Gouvernement de son pays à la poursuite du soutien de la cause juste du peuple sahraoui, et ce, lors de la cérémonie de remise des lettres de créances de M. Abba Malainin, en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) au Timor oriental. Lors de cette cérémonie tenue au Palais présidentiel à Dili, le Président Francisco Guterres a affirmé l'engagement du Gouvernement de Timor oriental et son engagement personnel à poursuivre le soutien de la cause juste du peuple sahraoui, indique l'Agence de presse sahraouie (SPS). A cette occasion, le diplomate sahraoui a transmis la volonté du président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, et du Gouvernement sahraoui à renforcer les relations excellentes entre la RASD et le Timor oriental». Il a exprimé, au nom du peuple et du Gouvernement sahraoui, ses remerciements et sa reconnaissance au Timor oriental pour sa position de soutien à la lutte juste du peuple sahraoui afin de lui permettre d'exercer son droit à l'autodétermination et de recouvrer la souveraineté de la RASD sur ses territoires». Le nouvel ambassadeur sahraoui a informé le président du Timor oriental des derniers développement de la cause sahraouie, notamment après la violation par le Maroc de l'accord du cessez-le-feu, signé entre les deux parties du conflit en 1991. Pour rappel, la ministre timoraise des Affaires étrangères et de la Coopération, Adaljiza Magno, avait réitéré, en avril dernier, le soutien permanent de son pays au droit du peuple sahraoui à la liberté et à l'indépendance, soulignant la poursuite de son pays à soutenir la lutte juste du peuple sahraoui jusqu'à l'obtention de ses droits légitimes.