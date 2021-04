Le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Menfi, a valorisé, lundi, lors de l'audience qu'il a accordée au ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum et à la délégation l'accompagnant, «le rôle de l'Algérie dans la sécurité et la stabilité de la Libye». Il a mis en exergue «la profondeur» des relations fraternelles entre les deux pays frères, indiquait un communiqué du Conseil.

M. El-Menfi a également souligné «l'attachement de la Libye à consolider la coopération dans divers domaines avec les frères algériens et l'importance de raffermir ces relations», ajoute la même source. Dans le cadre de la visite de travail qu'il a entamé, lundi, en Libye, en compagnie du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, M. Sabri Boukadoum et la délégation l'accompagnant ont été reçus par plusieurs hauts responsables libyens, à l'instar du chef du Gouvernement d'Union nationale, Abdelhamid Debeibah, des vice-présidents du Conseil présidentiel, Moussa El Kouni et Abdallah Ellafi et du président du Haut Conseil de l'Etat, Khaled El Mechri. Lors de leur entretien, El Mechri et Boukadoum ont passé en revue les relations bilatérales sur les plans politique, sécuritaire et économique ainsi que les perspectives du processus du règlement politique libyen. Les voies et moyens d'appuyer la nouvelle Autorité unifiée à relever les défis liés à la mise en oeuvre de la feuille de route, à garantir une solution pacifique et globale en Libye et à parvenir aux élections dans les délais impartis, ont également été au menu des discussions des deux responsables. «Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts consentis pour promouvoir les relations bilatérales entre les deux pays frères et apporter le soutien aux parties libyennes pour faire face aux défis actuels, notamment la mise en oeuvre de la feuille en faveur d'une solution pacifique et globale à la crise libyenne», avait précisé le communiqué des AE.

Sabri Boukadoum a affirmé que cette visite de travail en Libye a constitué une opportunité de renforcer les relations bilatérales et réaffirmer le soutien continu de l'Algérie aux efforts visant l'unification des rangs et la préparation des échéances importantes à venir dans ce pays. «La sécurité et la stabilité de la Libye demeurent notre seul objectif. Ce qui fait le bonheur de ce pays nous réjouit comme son malheur nous attriste», a-t-il estimé. Durant la rencontre avec le Premier ministre libyen, il a été question de «l'intensification de la coordination et des consultations politiques (entre les deux pays) autour de différentes questions d'intérêt commun», selon un communiqué du gouvernement libyen. Les deux parties sont tombées d'accord sur la nécessité de «la poursuite de la coopération et des consultations afin de faire face aux dangers qui menacent la région, à l'image du terrorisme, du crime organisé transfrontalier, du trafic de stupéfiants, de la contrebande d'armes et de l'immigration clandestine», a précisé le communiqué. Il a été également décidé d'accorder la priorité aux réunions de préparation de la 14ème session de la haute commission mixte.