Le président du Conseil militaire de transition du Tchad (CMT), Mahamat Idriss Déby, a annoncé un dialogue national inclusif pendant la période de transition qui doit durer 18 mois. Le général Mahamat Idriss Déby, a fait son premier discours mardi et déclaré à l'occasion, qu'un dialogue national inclusif sera organisé pendant cette période de transition qui doit durer 18 mois. «Je serai le garant de ce dialogue qui n'éludera aucun sujet d'intérêt national selon un calendrier précis que le gouvernement sera appelé à dévoiler», a assuré Mahamat Idriss Deby. Il s'est prononcé aussi sur le Conseil militaire de transition dont il justifie la mise en place. «Confronté au renoncement du président de l'Assemblée nationale d'assumer sa responsabilité constitutionnelle et face à ce péril imminent, un Conseil militaire de transition a été mis en place pour faire face au péril ultime. La charte de transition qui fonde nos actions est une base pour la mise en oeuvre de notre dispositif institutionnel», a indiqué le fils du défunt président Idriss Déby Itno. Il a tenu à rassurer ses compatriotes sur les intentions du CMT dont le seul objectif est d'assurer la continuité de l'Etat, disant que «les membres du CMT sont des soldats qui n'ont d'autre ambition que celle de servir loyalement et avec honneur leur patrie». Le président du CMT a en outre évoqué la mise en place d'un «gouvernement de réconciliation nationale, composé d'une équipe soudée, compétente et représentative du Tchad pluriel» et l'organisation d'un dialogue national inclusif qui «n'éludera aucun sujet d'intérêt national».

Dans le même ordre d'idées, un Conseil national de transition aura la mission d'élaborer une nouvelle Constitution: «Dans les prochains jours et après les consultations en cours, un Conseil National de Transition, représentatif de toutes les provinces et de toutes les forces vives de la Nation sera également mis en place, de façon consensuelle et concertée, pour permettre l'accompagnement législatif de l'action gouvernementale et donner au pays les bases d'une nouvelle Constitution», a-t-il déclaré. Pour le général Mahamat Idriss Déby, l'ensemble des actions prévues par le CMT ne pourrait être mis en oeuvre sans le soutien de la communauté internationale. C'est pourquoi il tend la main aux partenaires internationaux: «Le Tchad a besoin d'un soutien massif de ses partenaires pour stabiliser une situation économique et financière durement impactée par le contexte sécuritaire, sanitaire, humanitaire et social», a-t-il indiqué. Il a rassuré ces partenaires sur la disponibilité de son pays à continuer à honorer ses engagements internationaux en ce qui concerne notamment la lutte contre le terrorisme au Sahel.