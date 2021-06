Le président du Nigeria Muhammadu Buhari a annoncé, lundi, la nomination d'un émissaire pour le Tchad et la région du lac Tchad, en proie aux violences. Le président Buhari «a approuvé la nomination de l'ambassadeur Babagana Kingibe en tant qu'émissaire spécial, avec rang de ministre, au Tchad et dans la région du bassin du lac Tchad», a indiqué un communiqué du gouvernement. Cette nomination fait suite, selon le gouvernement nigérian, à une résolution adoptée lors d'un sommet des pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad (CBLT), la semaine dernière à Abuja. «Avec cette nomination, le président Muhammadu Buhari prouve la détermination du Nigeria de diriger les efforts régionaux en matière de sécurité qui stabiliseront la région du bassin du lac Tchad, amèneront la paix au Tchad et enfin élimineront l'insurrection de Boko Haram», affirme le communiqué.

La nomination d'un émissaire est également une promesse faite par M. Buhari à son nouvel homologue tchadien, Mahamat Idriss Déby, lors d'une récente visite au Nigeria, précise le gouvernement nigérian. Mahamat Idriss Déby, 37 ans, dirige le Conseil militaire de transition (CMT) formé à l'annonce le 20 avril de la mort de son père, Idriss Déby Itno, officiellement des suites de blessures reçues lors de combats contre des rebelles tchadiens venus du sud de la Libye voisine. Le lac Tchad est une vaste étendue d'eau et de marécages parsemée d'îlots habités dans l'Ouest, dont certains sont des repaires du groupe nigérian Boko Haram ou de sa branche dissidente, l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap, selon l'acronyme en anglais). Les autorités tchadiennes appellent indifféremment «Boko Haram» ces deux groupes, qui y attaquent régulièrement l'armée et les civils. Le Tchad, avec une armée considérée comme la plus puissante de la sous-région, est un pays clé dans la lutte contre les groupes armés au Sahel.