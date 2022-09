L'Envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura a rencontré, dimanche soir, le président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali au siège de la Présidence sahraouie. Les entretiens ont eu lieu lors d'une réunion à huis clos entre M. de Mistura et le président sahraoui, en présence du représentant du Front Polisario à l'ONU, Sidi Mohamed Omar, dans le cadre de sa deuxième tournée dans les camps de réfugiés sahraouis depuis sa nomination. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'approfondissement des consultations avec les différentes parties et de l'élargissement des consultations à diverses activités de la société sahraouie, en vue de préparer un rapport à présenter au Conseil de sécurité en octobre prochain. L'Envoyé personnel du SG de l'ONU s'emploiera, à travers cette rencontre, dernière étape de sa visite dans les camps de réfugiés sahraouis, à rechercher de nouvelles voies pour trouver une solution au conflit du Sahara occidental, après une visite similaire à la partie marocaine en juillet dernier.

L'émissaire de l'ONU s'était déjà entretenu samedi avec le chef de la délégation des négociateurs du Polisario Khatri Addouh et M.Sidi Mohamed. Le Polisario «est engagé en faveur d'une paix juste (et) s'engage à défendre, par tous les moyens, le droit du peuple sahraoui à atteindre ses objectifs légitimes pour l'autodétermination et l'indépendance», a déclaré M. Sidi Mohamed à la presse à l'issue de cet entretien. Le mouvement est «prêt à coopérer» avec l'ONU ainsi qu'avec son émissaire dans ce but, a-t-il ajouté. Le chef de la délégation de négociation sahraouie, Khatri Addouh, a affirmé quant à lui que le Maroc se jouait de la Légalité internationale et de tous les efforts entrepris pour le règlement du conflit au Sahara occidental». «Toutes les démarches de l'ONU ont échoué à faire avancer le processus de décolonisation au Sahara occidental en dépit des bonnes intentions, du génie, du caractère de tous les envoyés personnels onusiens successifs et de la disponibilité de la partie sahraouie», a déclaré M. Addouh à la presse à l'issue de sa deuxième réunion avec l'Envoyé personnel du SG de l'ONU, Staffan de Mistura.

Rappelant la nouvelle conjoncture internationale et régionale face à laquelle se trouve le conflit au Sahara occidental, le responsable sahraoui a fait savoir que «le Maroc vit encore par le passé tentant d'imposer sa politique du fait accompli qui est loin d'influencer la volonté du peuple sahraoui, résolu à poursuivre le combat pour accéder à son droit à l'autodétermination». «Le Maroc qui n'a eu de cesse de fuir en avant, devrait descendre du haut de sa tour d'ivoire et accepter que le peuple sahraoui puisse exercer son droit à l'autodétermination, étant la seule issue de la question», a précisé M.Adoua. Et d'ajouter que «l'Envoyé personnel du SG de l'ONU, poursuit sa visite dans la région pour approfondir les rencontres et les entretiens entre les deux parties (Maroc et Front Polisario) ainsi que les pays observateurs (Algérie et Mauritanie). De Mistura a effectué depuis sa nomination une deuxième tournée dans la région, durant laquelle il s'est entretenu avec la délégation sahraouie chargée des négociations, des représentants de femmes et de jeunes sahraouis et le commandement de l'état-major de l'armée de libération sahraouie.

Par ailleurs, des unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de nouvelles attaques contre des positions des forces de l'occupant marocain dans les deux secteurs de Farsia et Mahbès, a indiqué dimanche le ministère sahraoui de la Défense dans son communiqué n° 622. Selon le communiqué rapporté par l'Agence de presse sahraouie (SPS), des unités de l'APLS ont bombardé des forces de l'occupant dans les régions d'Oudiat Echedida (secteur de Farsia) et de Laakad Agouira Ould Abelal, Oudi Dhamran et Akrara Fersik (secteur de Mahbès).

Des détachements avancés de l'Armée sahraouie avaient ciblé les forces d'occupation marocaines retranchées dans les secteurs d'Aousserd, Atouizki et Mahbès ainsi que dans les régions de Guelb Nos, Tadarourt, Mesmar, Laakad Agouira et Ould Abelal, a conclu le communiqué.