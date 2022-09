Le président somalien Hassan Cheikh Mohamoud a appelé la population à se «tenir à l’écart» des zones contrôlées par les terroristes Shebab qui seront visés par de prochaines offensives. Elu mi-mai, le chef de l’État a promis, après une attaque meurtrière contre un hôtel de la capitale Mogadiscio, une «guerre totale» pour éliminer les Shebab qui mènent depuis 15 ans une insurrection. S’il a été chassé des principales villes, dont Mogadiscio en 2011, le groupe terroriste lié à al-Qaïda reste solidement implanté dans de vastes zones rurales. «Nous combattrons les Shebab en utilisant tous les moyens, ils seront bombardés, visés par des raids et soumis à des frappes aériennes, alors (...) tenez-vous à l’écart d’eux», a déclaré Hassan Cheikh Mohamoud, à l’issue d’une réunion avec les dirigeants des États fédérés.»Tout membre des Shebab est une cible, tout (le groupe) Shebab est une cible, de la même manière qu’ils ciblent et tuent le peuple somalien», a-t-il affirmé. «Ne mourez pas dans la guerre contre les Shebab alors que vous n’êtes pas l’un d’eux», a-t-il ajouté. Dimanche, le ministère de l’Information, de la Culture et du Tourisme a annoncé sur Twitter que «l’armée nationale somalienne assistée par les civils locaux a libéré jusqu’à vingt localités (...) tuant plus d’une centaine de milices du groupe (Shebab)». « Le groupe terroriste utilise ces villes comme bases pour organiser ses attaques terroristes», a déclaré le ministère. La Somalie, au bord de la famine en raison d’une sécheresse historique, connaît un regain d’activité des Shebab. Fin août, un spectaculaire assaut mené durant une trentaine d’heures sur l’hôtel Hayat de Mogadiscio a fait au moins 21 morts et 117 blessés, suivi début septembre d’une attaque nocturne dans le centre de la Somalie dans laquelle au moins 19 civils ont été tués.