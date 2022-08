Le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé les pays de l'Union européenne (UE) à aider l'État de Palestine à obtenir une adhésion à part entière aux Nations unies. Le président palestinien s'est exprimé lors d'une conférence de presse tenue avec le chancelier allemand Olaf Scholz dans la capitale, Berlin, où il est arrivé lundi. Le président Abbas a mis en garde contre la perte «de l'opportunité de concrétiser l'idée d'une solution à deux États», appelant à sa protection. Il a déclaré: «Ici, les pays de l'Union européenne peuvent y contribuer (en protégeant l'idée de la solution à deux États)», invitant «les pays qui n'ont pas encore reconnu l'État de Palestine à le faire». Le président palestinien a déclaré en outre que tout ce à quoi le peuple palestinien aspire, c'est «la liberté et l'indépendance dans un État souverain et démocratique dans lequel tous ses citoyens jouissent de la justice, de l'égalité, et l'adhésion de l'État de Palestine en tant que membre à part entière des Nations unies».