Le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh a condamné l'armée d'occupation israélienne pour avoir tué vendredi un jeune Palestinien de 13 ans lors d'affrontements près de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie.»Tuer l'enfant Mohammed Daadas, âgé de 13 ans, est un crime affreux, par conséquent, la communauté internationale et les organisations de défense des droits de l'homme doivent condamner les crimes israéliens et agir pour mettre fin à ces actes contre le peuple palestinien». Le ministère palestinien de la Santé a précisé que le garçon avait été tué par balle dans le village de Deir al-Hatab, à l'est de Naplouse. Selon des témoins oculaires, de violents affrontements ont éclaté dans le village entre des dizaines de manifestants palestiniens et des soldats israéliens. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a également déclaré dans un communiqué que le gouvernement israélien était «entièrement et directement responsable du meurtre de ce garçon». A Ghaza, le Mouvement de résistance (Hamas) a qualifié cette mort de «véritable crime» qui «s'inscrit dans la continuité des crimes israéliens contre le peuple palestinien», tandis que le Djihad islamique a jugé que «le fait de cibler des enfants est un signe qu'Israël poursuit ses crimes et ignore le droit international». Depuis de nombreuses années, les Palestiniens de plusieurs villes et villages de Cisjordanie organisent des manifestations et des rassemblements hebdomadaires contre l'occupant israélien qui confisque leurs terres et y construit des colonies.

Par ailleurs, la Palestine a salué vendredi le consensus auquel est parvenue la Troisième Commission de l'Assemblée générale de l'ONU sur le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Dans un communiqué de presse, le ministère palestinien des Affaires étrangères a déclaré que le projet de résolution en ce sens avait reçu 158 voix pour, dix abstentions et six voix contre.

«La Palestine salue le vote en faveur de la résolution», a déclaré le ministère, ajoutant que le droit à l'autodétermination est le socle de tous les droits, «particulièrement pour le peuple palestinien, qui souffre de l'occupation israélienne de longue date».

L'entité sioniste occupe et contrôle la Cisjordanie et Al Qods-Est, tous deux revendiqués par les Palestiniens, depuis la guerre des Six-Jours de juin 1967. Les Palestiniens sont en quête depuis lors de leur autodétermination afin d'établir un Etat palestinien dans le cadre des frontières de 1967 avec Al Qods-Est pour capitale.