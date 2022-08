Le Premier ministre malien a été hospitalisé dans une clinique de Bamako après avoir eu un malaise, ont indiqué un de ses conseillers et la Primature. «Après 14 mois de travail sans répit, le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a été mis en repos forcé par son médecin», a confirmé la Primature sur sa page Facebook. «Il reprendra ses activités la semaine prochaine, Insh'Allah», a-t-elle ajouté. Maïga, 64 ans, plusieurs fois ministre et trois fois candidat à la présidentielle (2002, 2013 et 2018), avait été nommé le 7 juin 2021.