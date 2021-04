La création par le parti français la République en marche (LREM) d'un comité à Dakhla dans les territoires sahraouis occupés, constitue une violation flagrante du statut international du Sahara occidental, qui fait l'objet d'un processus de décolonisation, a dénoncé samedi la représentation du Front Polisario pour la France dans un communiqué.

Le Front Polisario a recadré le parti présidentiel français, lui rappelant que Dakhla ou «VilllaCisneros», fait partie du territoire non autonome du Sahara occidental illégalement occupé par le Maroc, où sévit la guerre», et non pas dans les «provinces du Sud du Maroc» comme a prétendu le parti dans son communiqué.. «Il s'agit d'une violation flagrante du statut international du Sahara occidental, qui relève de la responsabilité de l'ONU, et qui est l'objet d'un processus de décolonisation, impliquant le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination, entravé jusqu'à aujourd'hui par la monarchie marocaine», a déploré le Front Polisario. «Faut-il rappeler au parti LREM, que pour l'ONU, le Sahara occidental ne relève ni de la souveraineté, ni de l'administration du Royaume du Maroc qui y exerce une occupation et une oppression brutales contre l'ayant droit légitime, le peuple sahraoui «, s'est-il indigné,rappelant à ce titre, la décision de la Cour européenne de Justice (CJUE) du 21 décembre 2016 qui, «affirme clairement que le Maroc et le Sahara Occidental sont deux territoires séparés et distincts».

Pour la représentation sahraouie «le parti LREM et son comité se rendent coupables d'une grave violation du droit du peuple sahraoui à disposer de lui-même, donc d'une violation caractérisée du droit international». Il «assume, du fait de cet acte, une lourde responsabilité en encourageant l'occupation du Sahara Occidental et la répression violente contre son peuple», a-t-il affirmé. «Il est à craindre hélas, quand on lit les propos du Ministre français de l'Europe et des Affaires Etrangères Monsieur Jean-Yves Le Drian, à la faveur de son entretien ce 8 avril, avec son homologue marocain, que la France va continuer sa politique qui contrarie l'avènement d'une solution juste et durable du conflit du Sahara occidental, pour le dommage de la paix et de la sécurité dans tout le Maghreb», conclut le communiqué.

Un viol du droit international

L'ouverture de cette antenne va dans le «sens du choix» de l'ancien président américain Donald Trump, a regretté le député du Parti communiste français (PCF), Jean-Paul Lecoq, estimant que cette décision vient «souiller les résolutions des Nations unies». «Dix jours avant les discussions au Conseil de sécurité des Nations unies pour le renouvellement de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, la Minurso, nous apprenons que le parti d'Emmanuel Macron a décidé pour célébrer les cinq ans de la naissance du mouvement d'ouvrir une antenne de (En Marche) à Dakhla (prétendant) qu'il se situe dans les provinces du Sud du Maroc», s'est indigné M. Lecoq dans une déclaration. «Or, Dakhla est une ville du Sahara occidental qui est occupée par le Maroc depuis plus de 40 ans comme l'indique le droit international et plus d'une quarantaine de résolutions des Nations unies», a tenu à rappeler le député français. Il a affirmé que «ce choix à rebours du droit international du parti présidentiel va dans le sens du choix de Donald Trump, bien qu'il soit encore pire, puisqu'il est fait de manière rampante et sournoise».

«Drôle de manière de célébrer un anniversaire en souillant les résolutions des Nations unies», a déploré le député, estimant qu'il «n'y a pas assez de mots durs pour qualifier ces violations du droit international, alors même que des prisonniers politiques sahraouis sont torturés depuis une décennie pour leur combat pour la liberté, et que le Comité contre la torture des Nations unies a condamné à deux reprises le Maroc pour avoir torturé à de multiples reprises des prisonniers sahraouis». Pour le parlementaire, au lieu «de s'essuyer les pieds sur le droit international et de jeter de l'huile sur le feu en alimentant les tensions au Maghreb, le parti présidentiel et Emmanuel Macron, son chef, feraient mieux de se pencher sur la souffrance du peuple sahraoui et sur les questions de la Paix».

Enfin, M. Lecoq a exprimé son indignation face au mépris du droit international au Sahara occidental. «Honte à ceux qui méprisent le droit des peuples à l'autodétermination, Honte à ceux qui bradent le droit international pour des intérêts électoralistes à la veille d'élections locales et nationales, Honte à ceux qui utilisent les conflits internationaux pour faire augmenter leur popularité en berne: Netanyahou, Trump et Macron, même combat «a-t-il conclu.