Le policier américain reconnu coupable mardi du meurtre de George Floyd connaîtra sa peine le 16 juin, selon un document rendu public vendredi par la justice du Minnesota. Le prononcé de la sentence est prévu à 13h30 locales (18h30 GMT) au tribunal de Minneapolis, selon le programme mis en ligne par l'autorité judiciaire. Derek Chauvin encourt 12 ans et demi de prison mais sa peine pourrait être rallongée si le magistrat conclut à l'existence de circonstances aggravantes. L'agent de police blanc de 45 ans a été jugé pour avoir tué le quadragénaire noir en s'agenouillant sur son cou pendant près de dix minutes lors de son arrestation en mai 2020 à Minneapolis. La mort de George Floyd est devenue le symbole des brutalités policières contre les minorités aux Etats-Unis. Son agonie avait été filmée par une passante. La scène, diffusée sur les réseaux sociaux, avait fait le tour du monde, provoquant des manifestations de colère et des appels à réformer en profondeur la police américaine, régulièrement accusée de racisme. Plusieurs autres bavures policières ont eu lieu pendant les trois semaines du procès, augmentant encore la tension dans cette ville du nord des Etats-Unis. Le 11 avril, Daunte Wright, un Afro-Américain âgé de 20 ans, a été tué par une policière blanche lors d'un banal contrôle routier dans la banlieue de Minneapolis. Sa mort a entraîné des rassemblements émaillés de violences pendant plusieurs jours. Et juste avant l'annonce du verdict, une adolescente noire âgée de 16 ans a été abattue par un policier à Columbus (Ohio).