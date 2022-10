Le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh a indiqué lundi que l'intention du Royaume-Uni de déménager son ambassade vers El Qods occupée constitue une «violation du droit international». Pareille décision «nuira aux relations bilatérales avec la Palestine et les Etats arabes et islamiques, et placera le Royaume-Uni à l'écart de tout effort international visant à trouver une solution mettant fin au conflit en Palestine», a-t-il dit lors du Conseil des ministres hebdomadaire. «Le gouvernement palestinien suit avec grande préoccupation les déclarations de la nouvelle Première ministre britannique Liz Truss et sa promesse de procéder à un examen du site de l'ambassade britannique en vue de la déplacer de Tel Aviv à El Qods occupée», a poursuivi Shtayyeh. Pour lui, «tout changement du statu quo à El Qods (occupée) sapera la solution à deux Etats».