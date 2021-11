Le Premier ministre irakien Moustafa al-Kazimi a annoncé dimanche qu’il avait identifié les auteurs de la tentative d’assassinat ratée contre sa résidence dans la capitale Baghdad.»Nous allons poursuivre ceux qui ont commis ce crime. Nous les connaissons bien, et nous révélerons leur identité», a déclaré le service de presse du Premier ministre dans un communiqué. Ces personnes sont les mêmes que celles qui ont assassiné Nibras Farman, un agent du Service national de renseignements irakien (INIS), et elles seront traduites en justice, a indiqué M. Kazimi sans donner davantage de détails. Avant l’aube, M. Kazimi a échappé sans dommage à une tentative d’assassinat par un drone armé ayant pris pour cible sa résidence, située dans la Zone verte fortement fortifiée qui abrite certains des principaux offices du gouvernement irakien et des ambassades étrangères. Cet attentat s’est produit dans un contexte de manifestations contre les résultats des élections du mois dernier. Lors des élections législatives du 10 octobre, le Mouvement sadriste est arrivé en tête avec plus de 70 sièges, tandis que la coalition al-Fatah (Conquête) a obtenu 17 sièges.