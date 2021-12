Le peuple palestinien souffre de graves violations des droits humains, a déploré samedi le représentant de l'Union européenne (UE) auprès des territoires palestiniens occupés, Sven Kühn von Burgsdorff. Il a souligné que ces violations résultant des actions de l'entité sioniste en tant que puissance occupante, «sont incompatibles» avec ses obligations en vertu du droit international.»C'est la raison pour laquelle nous avons plus que jamais besoin d'organisations de la société civile et de défenseurs des droits de l'homme forts et indépendants qui demandent des comptes à tous ceux qui ont des obligations», a-t-il ajouté. Mardi, la Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a évoqué une situation des droits de l'homme «catastrophique» dans les territoires palestiniens occupés. Mme Bachelet s'exprimait lors d'une réunion organisée par le Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, sur la situation des droits de l'homme. «La situation des droits humains dans les territoires palestiniens occupés peut être qualifiée de catastrophique, et il est clair que cette situation a des répercussions négatives sur les perspectives de paix et de développement durables», a déclaré Michelle Bachelet.