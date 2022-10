Dans une intervention au forum de Valdat, à Moscou, jeudi, le président russe Vladimir Poutine a affirmé que le monde traverse la décennie «la plus dangereuse» et «la plus imprévisible» de son histoire, dès lors que les pays occidentaux cherchent «désespérément» à le diriger encore tandis que la planète, selon lui, est en «situation révolutionnaire». Et c'est pourquoi il considère que l'opération spéciale en Ukraine constitue un «changement tectonique de tout l'ordre mondial» actuel dont il prévoit des changements «inévitables» alors que la Russie ne «supportera jamais le diktat de l'Occident agressif, néocolonial». Cette profession de foi du chef de l'État russe intervient à un moment crucial depuis que Moscou a lancé une mise en garde contre la préparation par Kiev d'une «bombe sale», c'est- à- dire une bombe radiologique constituée d'explosifs conventionnels qu' entourent des matériaux radioactifs destinés à être disséminés en poussière au moment de l'explosion.

Réagissant à la demande formulée par Poutine et relayée par le représentant russe à l'ONU d'une enquête de la communauté internationale, l'AIEA a annoncé dépêcher, «malgré tout», dans les prochains jours une commission. «Nous allons visiter à nouveau», en cherchant d'autres types de matière, a précisé le directeur de l'AIEA, Rafael Grossi, à New York. «Normalement, nos inspections se concentrent sur de la matière nucléaire directe, uranium enrichi, plutonium, thorium. Dans ce cas, il a été mentionné certains isotopes, césium et strontium» qui auraient pu être «reconvertis»», a-t-il ajouté. Selon Moscou, la manoeuvre ukrainienne vise à faire exploser cette arme radioactive pour ensuite accuser la Russie d'être à son origine.

Poutine répète que la Russie ne cherche pas à «défier l'Occident» mais qu'elle entend «défendre son droit à l'existence» face à des « Américains et autres Occidentaux (qui veulent) la rayer de la carte». Le ministre russe de la Défense a, fait exceptionnel, alerté sur ordre du président Poutine ses homologues occidentaux sur la réalité de la menace ukrainienne mais ils ont aussitôt «condamné des allégations à l'évidence fausses».

Le même jour, la réponse est venue du Pentagone qui a publié sa nouvelle stratégie de défense en affirmant que la Chine constitue le «risque fondamental» dans les prochaines décennies pour les Etats-Unis alors que la Russie est «une menace aiguë. Pour les stratèges américains, Pékin «est le seul concurrent qui ait à la fois l'intention de modifier l'ordre international et, de plus en plus, (développe) les moyens de le faire».

Porté devant les médias par le ministre de la Défense, Lloyd Austin, cette nouvelle stratégie américaine souligne que «contrairement à la Chine, la Russie ne représente pas une menace systémique pour les Etats-Unis à long terme», même si elle « représente une menace immédiate et vive pour nos intérêts et nos valeurs». Ce discours traduit, en fait, une conviction américaine selon laquelle la Chine pourrait accélérer le processus de réintégration de Taiwan à son territoire, une «réthorique déstabilisante» même si le «conflit avec la Chine n'est ni inévitable ni désirable».