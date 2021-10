Le président du Parlement arabe, Adel Abdulrahman Al Asoomi, a réitéré, samedi, le soutien «ferme» et «permanent» du Parlement à la cause palestinienne, affirmant avoir saisi des organisations internationales au sujet des violations des forces de l'occupation israéliennes dans la mosquée d'El Aqsa. Lors de son discours à l'ouverture de la 1ère réunion de la 2ème session de la 3ème législature, tenue au siège du secrétariat général de la Ligue des Etats arabes au Caire, Al Asoomi a déclaré que «le Parlement arabe poursuivait son mouvement international en faveur de la cause palestinienne». Il a ajouté que le Parlement s'est adressé au secrétaire général des Nations unies, au Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, au président de l'Union interparlementaire, aux chefs des parlements régionaux et au directeur général de l'UNESCO, concernant les crimes et les violations systématiques de la force d'occupation israélienne dans la mosquée Al-Aqsa et la mosquée Ibrahimi à El Khalil. Il a souligné que «le Parlement restera un partenaire actif au service des intérêts supérieurs de la nation arabe, et une aile complémentaire de la diplomatie officielle arabe dans la défense de toutes les questions».