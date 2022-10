Le Parlement arabe a dénoncé, jeudi, l'escalade sioniste contre le peuple palestinien dans les territoires occupés, mettant en garde contre les conséquences de ces pratiques sur la sécurité dans la région. Dans un communiqué de presse publié jeudi, le Parlement arabe a averti contre les répercussions des pratiques sionistes sur la stabilité et la sécurité de la région. Le Parlement a condamné «les violations de l'occupation et ses colons contre le peuple palestinien, notamment le vol des terres palestiniennes et les tentatives de judaïsation de la ville d'El Qods et du nettoyage ethnique ainsi que les exécutions des civils palestiniens». Il a considéré, en outre, l'escalade «contraire à la volonté de la communauté internationale et (aux) résolutions (de l'ONU), ainsi que les lois et les conventions internationales». Le Parlement a appelé, d'autre part, la communauté internationale et l'Organisation des Nations unies à faire pression sur l'entité sioniste «afin de mettre fin à toutes les formes d'agression contre le peuple palestinien».