Le Conseil des représentants (Parlement) irakien a annoncé, lundi, les noms de 25 candidats à l'élection présidentielle prévue le 7 février. Selon une déclaration du Parlement, les candidats comprennent le président sortant Barham Salih, qui se présente pour l'Union patriotique du Kurdistan, l'ancien ministre des Affaires étrangères et des Finances Hoshyar Zebari, qui se présente pour le Parti démocratique du Kurdistan, et Rizgar Mohammed Amin, ancien juge en chef du Tribunal spécial irakien qui a poursuivi l'ancien dirigeant irakien Saddam Hussein. La liste comprend également des noms de candidats non kurdes, contrairement au système de partage du pouvoir qui a prévalu en Irak après 2003 et qui stipulait que la présidence devait être réservée aux Kurdes, le président du Parlement aux Sunnites et le Premier ministre aux Chiites. Le 27 janvier, le Parlement irakien a décidé de tenir une nouvelle session le 7 février pour élire le président du pays. Selon la Constitution irakienne, les législateurs doivent élire un nouveau président du pays parmi les candidats à la majorité des deux tiers de ses membres, et le président ne pourra exercer que deux mandats de quatre ans. Une fois élu, le nouveau président demandera à la plus grande alliance parlementaire de nommer un premier ministre désigné pour former un gouvernement dans les 30 jours. Le 10 octobre 2021, l'Irak a organisé la cinquième élection parlementaire. Le dignitaire chiite Moqtada al-Sadr est sorti grand vainqueur avec 73 sièges sur 329.