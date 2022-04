Le niveau de radioactivité dans la zone d'exclusion de la Centrale nucléaire ukrainienne de Tchernobyl est resté «dans la normale», a indiqué jeudi l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, a conduit une mission à la centrale de Tchernobyl en début de semaine afin de livrer des équipements, de procéder à des évaluations radiologiques et de restaurer les systèmes de contrôle des dispositifs de sécurité. Lors d'une conférence de presse à Vienne jeudi, après son retour d'Ukraine, M. Grossi a indiqué que le personnel de l'AIEA avait mesuré le niveau de radioactivité dans une partie de la zone d'exclusion de Tchernobyl. Selon les données fournies par le directeur général de l'AIEA, le niveau de radioactivité dans la zone d'excavation était de 6,5 millisieverts par an, soit plus que les 1,6 millisieverts enregistrés sur les routes voisines, mais bien en dessous de la limite des 20 millisieverts considérée comme sûre pour les travailleurs exposés à de la radioactivité. «Il y a eu une augmentation (des niveaux de radioactivité), mais cette augmentation est encore nettement inférieure aux niveaux autorisés pour les travailleurs exposés à ce type de radioactivité», a dit M. Grossi. M. Grossi a ajouté que le personnel de l'AIEA travaille toujours à la réparation des systèmes de contrôle de sécurité de la centrale de Tchernobyl. La Centrale nucléaire de Tchernobyl, située à quelque 110 km au nord de la capitale ukrainienne de Kiev, a subi l'un des pires accidents nucléaires de l'histoire de l'humanité le 26 avril 1986.