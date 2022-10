Le Nigeria, un des géants de l'Afrique, traverse depuis plusieurs années une crise multiforme dont les aspects saillants sont représentés par les deux mouvements terroristes que sont Boko Haram et son pendant inféodé à Daesh, I'Iswap. Ces organisations extrémistes ont infligé des milliers de morts et porté des coups sévères à la sécurité et à la stabilité du pays ou, du moins, à certains des États de la fédération nigériane, malgré des efforts conséquents de l'armée qui tente de venir à bout d'une telle forme d'insurrection. Comme si cela ne suffisait pas, le Nigeria qui dispose d'une manne pétrolière et d'autres ressources non moins essentielles a vécu, ces derniers mois, de terribles inondations, les plus meurtrières de la décennie dit-on, faisant quelque 700 morts et contraignant un million et demi d'habitants à l'exode. Des pluies exceptionnelles ont, en effet, ravagé de nombreuses régions du pays le plus peuplé du continent, avec comme conséquences immédiates une nette aggravation de l'insécurité alimentaire et de l'inflation. Conjuguées aux aléas du changement climatique ainsi qu'aux effets du conflit entre la Russie et les puissances occidentales emmenées par les Etats-Unis en Ukraine, notamment sur l'approvisionnement en céréales dont le Nigeria dépend largement, tout comme nombre d'autres pays africains. En une seule semaine, on a compté plus de 100 morts et 2400 blessés dans les intempéries qui se sont abattues sur la majorité du pays, un bilan délivré par le ministère nigérian des Affaires humanitaires. Celui-ci déplore l'insuffisance des mesures préventives face à ce genre de catastrophes, de sorte que la seule parade consiste à une gestion dans l'urgence. Les chiffres communiqués sont, bien entendu, provisoires et tout porte à croire que le bilan définitif sera encore plus sombre. À ce jour, on relève que plus de 82 000 maisons et 110 000 hectares de terre agricole ont été totalement détruits. Les pluies diluviennes interviennent, au mois de juin mais, cette année, c'est en août qu'elles se sont révélées les plus meurtrières. Les mises en garde de l'Agence nationale de gestion des urgences estiment que le danger n'est pas encore écarté. Quelques jours auparavant, le fleuve Niger en crue a provoqué le naufrage d'u navire dans l'État d'Anambra, causant la mort de 76 passagers. Depuis, des évacuations massives de populations proches des cours d'eau se déroulent dans les États d'Anambra, Bayelsa, Cross River, Delta et Rivers par crainte d'une brusque montée des eaux, d'autant que les prévisions sont toujours alarmantes quant à de prochaines précipitations meurtrières. Comme le Nigeria, d'autres pays de l'Afrique subsaharienne soufrent cruellement des conséquences du changement climatique et leur économie subit de plein fouet l'explosion des prix des céréales et autres produits de première nécessité. Le Nigeria, grand consommateur de riz dont l'importation est interdite pour protéger la production locale, s'attend à un impact dramatique pour ses 215 millions d'habitants.