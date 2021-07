Le Nigeria et la Gambie ont signé des documents de coopération militaire pour lutter contre l’insurrection et les menaces communes sur la sécurité. Le ministre nigérian de la Défense, Bashir Magashi, et le haut-commissaire gambien au Nigeria, Mohamadou Musa Njie, ont signé ces documents signature à Abuja. Selon un communiqué officiel du ministère nigérian de la Défense publié vendredi, les deux pays d’Afrique de l’Ouest se sont engagés à mettre en œuvre les termes et conditions du protocole d’accord. Des indications et des références spécifiques ont été rapprochées des attentes associées aux accords nouvellement formalisés, qui comprennent le renforcement de la manœuvrabilité et de l’opérabilité militaires conjointes, ainsi que la synergie tactique et technique», indique le communiqué. Les deux pays sont également convenus d’améliorer la mise en réseau dans le partage du renseignement, le renforcement des capacités et de mettre en place une stratégie transnationale robuste.