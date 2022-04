Les autorités nigériennes ont annoncé avoir rapatrié plus d'un millier de Nigériens, essentiellement des enfants et des femmes, exerçant la mendicité au Sénégal, a indiqué un communiqué diffusé à la télévision publique. «Deux vols ont été organisés les vendredi 25 et samedi 26 mars 2022 qui ont permis de rapatrier, dans de bonnes conditions, 1053 personnes, dont 418 enfants, 413 femmes et 162 hommes», a souligné le communiqué. «Face au phénomène grandissant de la mendicité qui dégrade l'image de notre pays et la dignité humaine, et hypothèque l'avenir des enfants innocents, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, le gouvernement a décidé de prendre des dispositions fortes pour y faire face», a ajouté la même source. Le gouvernement a, en outre, déclaré qu'il «entend aussi poursuivre l'opération de rapatriement de tous (les) compatriotes qui pratiquent la mendicité à l'extérieur». L'Égypte a condamné l'escalade sioniste dans les territoires palestiniens occupés, y compris les incursions continues des colons dans l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa, sous la protection des forces d'occupation. «Il faut respecter les règles du droit international pour assurer une protection aux civils palestiniens, et mettre fin à toute pratique qui viole le caractère sacré de la mosquée Al-Aqsa et d'autres lieux saints», souligne le communiqué du MAE égyptien.