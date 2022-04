Le ministère mozambicain de la Défense a annoncé vendredi que les forces gouvernementales avaient détruit un nouveau repaire de terroristes dans la province de Cabo Delgado, dans le nord du pays. L’opération a été menée par des membres des Forces armées de défense du Mozambique (FADM), en coordination avec les forces régionales amies, à Ingoane, un village du district de Macomia de la province, a indiqué le ministère de la Défense nationale. « Il s’agit d’une nouvelle opération réussie des FADM, après avoir récemment mené une offensive militaire sur l’île de Matemo, dans le poste administratif de Quitarejo, qui a abouti à la mort de 20 terroristes, d’autres ayant été blessés et capturés», ajoute le rapport. Les autorités de Cabo Delgado ont déclaré mercredi qu’aucune unité territoriale de la province n’était plus sous le contrôle de terroristes et que le gouvernement agit pour le retour des personnes déplacées dans leurs régions d’origine. Par ailleurs, 147 écoles sur 390 au total touchées par le terrorisme dans neuf districts de la province ont rouvert.