Le Mouvement nigérian pour la libération du Sahara occidental (NMLWS) a appelé à mettre un terme à l'occupation marocaine dans les territoires de la République arabe sahraouie démocratique pour permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à la liberté et à l'indépendance, a indiqué l'agence de presse sahraouie (SPS). Lors d'une marche, samedi, célébrant la fête des travailleurs au Nigeria, le mouvement nigérian a brandi plusieurs pancartes où l'on pouvait lire des slogans appelant à mettre fin à l'occupation au Sahara occidental pour que le peuple sahraoui puisse exercer son droit à la liberté et à l'indépendance. Le NMLWS a appelé les Nations Unies à «intervenir pour trouver une solution garantissant au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination et à même de mettre fin à la souffrance et à la guerre qu'il endure», condamnant la poursuite des violations des droits de l'homme par le Maroc dans les territoires occupés de la République sahraouie. Le chef de la mission permanente du Nigeria auprès de l'ONU, Ibrahim Modibo Omar avait réitéré, en octobre dernier, le soutien de son pays au droit indéfectible du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance, appelant à «la nécessité impérieuse» de parvenir à une solution pacifique et juste à la question de la dernière colonie en Afrique. Le président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari avait réaffirmé en novembre 2020, la position ferme et solidaire de son pays en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.