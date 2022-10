Le mouvement palestinien Fatah a condamné l'assassinat par les forces de l'occupation sionistes d'un jeune Palestinien à Naplouse en Cisjordanie occupée, a rapporté, hier, l'agence de presse palestinienne, Wafa. Le mouvement Fatah a qualifié le meurtre de Tamer al-Kilani, 33 ans, de «lâche assassinat» dans une déclaration publiée par Wafa. Tamer al-Kilani est tombé en martyr dans la nuit de samedi à dimanche dans la Vieille Ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, a annoncé le ministère palestinien de la Santé. Depuis le début de cette année, des zones distinctes de la Cisjordanie, notamment Naplouse et Jénine, ont connu une escalade notable et une accélération du rythme des attaques des forces sionistes contre les Palestiniens. Ces agressions ont fait plus d'une centaine de martyrs palestiniens, soit le bilan le plus lourd en Cisjordanie depuis près de sept ans, selon l'ONU.