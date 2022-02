Terrible. Tombé accidentellement dans un puits dans le nord du Maroc, le petit Rayane est mort! Une nouvelle qui a engendré un vent de tristesse sur le monde en général et le Maghreb en particulier. En effet, le drame de cet enfant de 5 ans a ému les populations de la région. Une vague de solidarité s'est déclenchée dans les quatre coins du Grand Maghreb. Des messages de soutien pour la famille du regretté Rayane fusaient de partout. Tout comme ceux en direction des secouristes marocains qui ont lutté pendant cinq jours afin de porter secours à Rayane. Une opération de sauvetage d'envergure qui a été retransmise par les chaines de télévision du monde entier. Les Algériens, à l'instar des Marocains, suivaient minute par minute l'avancée de cette lutte contre la nature et le... temps! Leurs regards étaient branchés sur le village du disparu. Des prières et des messages de compassion ont envahi les réseaux sociaux des deux côtés de la frontière, dans un grand moment de fraternité. Tous avaient l'espoir que Rayane survivrait à ce drame. Surtout que les informations venant du Maroc étaient plus ou moins rassurantes sur son état de santé. La journée de samedi dernier a tenu tout le monde en haleine. Surtout qu'aux environs de 16h, il avait été annoncé que les secouristes avaient réussi à entrer dans le tunnel! C'était presque le dénouement! Mais les heures passaient, sans qu'il n'y ait eu des nouvelles de Rayane, ni des secouristes. Peu avant 22h (21h TU) ce samedi, on a vu, sur les écrans de télévision, le père et la mère, les visages défaits, entrer dans un tunnel creusé par les secouristes et communiquant avec le puits. Il était un peu plus de 22h, quand des youyous et des cris de joie retentissèrent dans les foyers maghrébins. «C'est bon, Hamdoullah ils ont réussi à le sortir», est la phrase qui se répétait chez ces familles. Les parents montent à bord d'une ambulance, sans dire un mot, la mère à l'avant, les yeux perdus dans le vague. Après un moment de confusion, la foule, amassée depuis des jours, s'est alors dispersée dans un silence lugubre. Le doute s'installe alors sur l'état de santé de l'enfant. Certains assurent qu'ils l'ont vu ressortir dans les bras de sa mère, d'autres soutiennent qu'il est mort! Aux environs de 22h30, la nouvelle que tout le monde redoutait tombe: Rayane est mort! «Suite au tragique accident qui a coûté la vie à l'enfant Rayane Oram, Sa Majesté le roi Mohammed VI a appelé les parents du défunt, décédé après être tombé dans un puits», annonce le cabinet royal marocain. C'est le grand deuil. La tristesse a ensuite laissé place aux hommages. Les messages de condoléances fusent! Les Algériens expriment leur sincère solidarité avec la famille du disparu et le peuple marocain. Beaucoup fondent en larmes. Sur les réseaux sociaux, les photos, en noir, symbolisant le deuil, remplacent celle du profil. Celles du petit Rayan sont, elles, partagées en masse en souhaitant la miséricorde à cet «oiseau du paradis». Comme les anonymes, des personnalités ont présenté leurs condoléances à la famille du défunt. À l'image du président français, Emmanuel Macron. «Ce soir, je veux dire à la famille du petit Rayan et au peuple marocain que nous partageons leur peine», a-t-il écrit, en arabe et en français, sur sa page Facebook. «Le courage de Rayane restera dans nos mémoires et continuera de nous inspirer. Le dévouement du peuple marocain et des secouristes également», a souligné, de son côté, l'international algérien du Milan AC Ismaïl Bennacer, dans un tweet accompagné du dessin d'un enfant s'élevant dans le ciel accroché à un ballon en forme de coeur aux couleurs du Maroc. Une pluie d'hommages donc pour cet enfant dont le drame aura uni tout le Maghreb. Repose en paix petit ange!