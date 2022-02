Le président Vladimir Poutine a annoncé, hier, la mise en alerte de la «force de dissuasion» de l'armée russe, quatre jours après le début de l'intervention en Ukraine. Il s'agit d'un épisode qui peut concerner la composante nucléaire. Poutine a déclaré, lors d'un entretien avec les chefs militaires, exceptionnellement retransmis à la télévision, au quatrième jour de l'intervention en Ukraine: «J'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat.». C'est là le signal qui confirme que le monde est entré dans une nouvelle ère au cours de laquelle les données géostratégiques, militaires et diplomatiques vont être profondément bouleversées, aussi bien en ce qui concerne l'Europe que l'ensemble des autres continents, plus ou moins impactés par la crise actuelle autour de l'Ukraine et de son improbable adhésion à l'Otan.

Il semble bien que les conséquences vont aller très au-delà des seules sanctions occidentales, supposées contraindre la Russie à renoncer à protéger ses frontières face aux assauts masqués de l'Alliance atlantiste. En effet, on peut penser que le récent séjour de Vladimir Poutine à Pékin, dans le cadre des Jeux olympiques, aura été mis à profit par les dirigeants russe et chinois, pour ausculter le devenir du monde, à la lumière des défis et des enjeux en cours. La lente et progressive érosion des relations entre la Chine du président Xi Jinping et les Etats-Unis traduit l'ampleur des changements en train de s'amorcer, depuis quelques années, non seulement dans le domaine économique mais aussi militaire et spatial.

Le tout dernier défi concerne Taïwan pour laquelle Moscou a assuré la Chine de son soutien total, au point d'inquiéter Washington dont les stratèges redoutent que le conflit ukrainien ne soit qu'un interlude et qu'un autre bras de fer s'engage... en mer de Chine! Manifestations et déclarations se multiplient dans les capitales occidentales, au fur et à mesure que les sanctions contre Moscou pleuvent. Mais cela suffira-t-il vraiment à changer la donne? Pas sûr si l'on entrevoit le fait qu'avec cette entrée dans une ère nouvelle, le monde est en train de basculer dans une autre dimension géostratégique à laquelle bon nombre de pays vont devoir, d'ores et déjà, se préparer. Par-delà le désordre apparent dans lequel se débattent les rapports internationaux, il va falloir, en effet, à chaque pays, directement ou indirectement concerné, dessiner sa propre esquisse du futur militaire et diplomatique dont le conflit ukrainien est clairement annonciateur.