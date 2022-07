L'Association marocaine des droits de l'homme (AMDH), a appelé toutes les forces politiques marocaines à mettre en place un front qui se chargera de concrétiser une action commune contre le régime du Makhzen. Cet appel est le premier du genre, dans la mesure où la teneur de l'appel cible les axes essentiels pour lesquels l'ensemble des marocains sont d'accord pour les exprimer sous forme d'une grande mobilisation nationale dans la perspective de mettre terme au despotisme du régime marocain du Makhzen et sa disqualification tous azimuts. L'association qui se veut un espace politique où se rencontrent toutes les sensibilisations et tendances politiques marocaines, a fait un constat amer de la situation qui prévaut au Maroc au plan politique, économique et social.

Dans ce sens, l'AMDH a appelé à «faire front commun contre la répression du Makhzen et la Normalisation». Cet appel détaille l'ensemble des problèmes et les multiples crises qui taraudent la majorité du peuple marocain à cause de la politique suicidaire et criminelle du régime du Makhzen.

À ce propos, l'Association marocaine des droits de l'homme a interpellé les Marocains dans leur diversité à «la poursuite de l'action unitaire et au resserrement des rangs en vue de briser le siège et contrer la répression et la diffamation systématiques imposées aux défenseurs des droits de l'homme dans le Royaume», et d'ajouter «Ils se mobilisent pour exiger l'abandon de la normalisation et une rupture totale avec l'entité sioniste», a-t-elle affirmé.

L'union et le front commun ont été hissés ces derniers temps par les formations politiques et les organisations syndicales et des droits de l'homme marocains pour répondre d'une manière très forte à l'omerta et la répression qu'exerce le régime du Makhzen sur l'ensemble des Marocains qui exigent la remise en cause de la politique antinationale et antisociale qu'exerce le Makhzen.

L'association AMDH veut esquisser une sorte de manifeste qui sera la consécration de l'adhésion de tous les Marocains autour d'un seul mot d'ordre rassembleur et unificateur de toutes les luttes du peuple marocain contre le régime du Makhzen, à savoir «Ensemble pour protéger le droit de défendre les droits de l'homme, pour la liberté, la dignité, l'égalité et la justice sociale». Telle est le programme qui sera mis en oeuvre pour arracher la dignité du peuple marocain qui a été souillée par le Makhzen et ses ouailles. La répression et les restrictions des libertés sont dénoncées par l'ensemble des forces politiques marocaines. Les partis politiques et le mouvement social au Maroc sont unanimes à dire que «le régime du Makhzen a profité de la pandémie de Covid-19 pour «intensifier ses attaques contre le mouvement démocratique et ses restrictions contre les militants des droits de l'homme, politiciens, syndicalistes, journalistes et juristes», mentionne-t-on.

L'affaire des immigrés africains a suscité un tollé général au Maroc, les militants des droits de l'homme ont dénoncé ce carnage en exprimant son rejet de la «politique systématique de répression et de violence orchestrée contre les migrants et les demandeurs d'asile, dont la dernière en date est le drame qui a coûté la vie à au moins 23 migrants africains à la frontière maroco-espagnole, le 24 juin, à la suite d'un recours excessif à la force par les forces marocaines». Il s'ajoute à tous ces problèmes gravissimes qui frappent de plein fouet le Maroc, la question de la normalisation avec l'entité sioniste. Cette affaire est vue comme une goutte qui a fait déborder le vase.

Le Makhzen pensait bien faire de recourir à cette trahison et lâcheté pour avoir des issues à la crise sociale, économique et politique qui affecte structurellement le Maroc. L'intransigeance est saillante de la part de la majorité du peuple marocain et une grande partie de sa classe politique et son mouvement social. Dans ce registre, l'ensemble du spectre marocain exige «l'abandon de la normalisation et l'annulation des accords avec l'entité sioniste. Le sionisme est un mouvement raciste qui menace la paix mondiale».

Le régime du Makhzen n'aura plus de chance pour s'en sortir indemne cette fois-ci. L'appel aux forces politiques et sociales à faire un bloc et un front commun contre les responsables de cette impasse qui menace la souveraineté et l'existence du Maroc, sera l'ultime coup qui va en découdre avec la politique suicidaire, de traîtrise et répressive du régime marocain aux abois.