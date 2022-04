Enième échec du Makhzen à l'international. La tentative marocaine de dévoyer l'initiative de la partie palestinienne portant un projet de déclaration, devant être lue au nom des pays non alignés a subi un cuisant échec. Lors du débat ouvert du Conseil de sécurité sur «La situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne» du 25 avril 2022, le Groupe des pays arabes, celui des pays de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), ainsi que les pays non-alignés, ont tous fait barrage à la tentative mesquine du Makhzen. La gifle a retenti dans les travées des Nations unies. Rabat a voulu à tout prix, inclure dans les déclarations de ces trois groupes de solidarité, Non-Alignés, l'OCI et le groupe arabe, un paragraphe louant les efforts illusoires de son roi à la tète du Comité Al-Qods. Quelle audace, pour une institution que le Maroc a volontairement maintenue dans un état d'hibernation pour ne pas gêner son tuteur sioniste! Faut-il rafraîchir la mémoire au Makhzen et lui rappeler que ce Comité Al-Qods, créé en 1975, ne s'est réuni que deux fois au cours des vingt dernières années, dont la dernière remonte à 2014?

L'histoire retiendra que le Maroc, et par l'intermédiaire de son représentant à New York, a une nouvelle fois empêché les Groupes de solidarité représentant les peuples épris des valeurs de liberté et de l'émancipation de parvenir au consensus sur une déclaration commune à lire devant le Conseil de sécurité. Une position honteuse qui a soulevé un tollé au sein de la communauté diplomatique à New York. Sans scrupules, le représentant du Makhzen a pollué l'esprit de solidarité qui présidait jusqu'alors à l'action des Non-Alignés, allant jusqu'à contrarier la partie palestinienne et par ricochet les chefs des groupes de solidarité, portés par un désir commun de réaffirmer leur soutien à la cause palestinienne.

Ce nouvel épisode a montré le véritable visage du Makhzen. Le service rendu par ce vassal de l'occupation sioniste l'a exposé devant le monde à telle enseigne que les diplomates en charge des dossiers de la région s'interrogent sérieusement sur la légitimité de son maintien à la tête du Comité Al-Qods.