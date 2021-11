Le royaume marocain a perdu, mercredi, son siège au sein du Conseil exécutif de l'Unesco. N'ayant pas réussi à réunir suffisamment de votes, il subit une nouvelle défaite politique au plan international. Il ne siègera plus au Conseil exécutif de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), ayant obtenu moins d'une centaine de voix lors d'une élection du 17 novembre. C'est le Koweït qui a pris sa place, avec un total de 153 votes, suivi de la Jordanie (126 votes) et de l'Egypte (130 votes). Au-delà du siège au sein de l'Unesco, la candidature au Conseil exécutif est une opportunité pour mesurer l'aura des pays en lice. Rabat semble manifestement perdre la sympathie des membres de cette organisation, après d'autres revers cinglants et successifs. Fin octobre, le Sénat américain a décidé de bloquer les fonds destinés à appuyer la participation marocaine aux manoeuvres militaires conjointes ou multilatérales. L'institution américaine a conditionné le gel de cette mesure par la conclusion d'un accord de paix entre le Maroc et le Sahara occidental. Un mois plus tôt, le Tribunal de l'Union européenne a prononcé l'annulation des deux accords de pêche et d'agriculture liant le Maroc à l'Union européenne et étendus au Sahara occidental occupé. Le tribunal a estimé que ces accords avaient été conclus en violation de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de 2016 et sans le consentement du peuple du Sahara occidental. L'UE a fait appel de ce jugement jeudi dernier mais son argumentaire est peu crédible. La réputation du Maroc, déjà peu reluisante, est ternie par les nombreuses atteintes commises dans les territoires sahraouis occupés, avec la reprise des hostilités par le Front Polisario. Ces atteintes dénoncées par différentes organisations internationales accroissent l'impopularité du royaume au plan international. Les efforts déployés par le Maroc pour soigner son image ne semblent plus suffisants. En témoignent les tribulations actuelles et futures.