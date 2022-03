Les experts financiers marocains tirent la sonnette d'alarme. Ils avertissent le régime marocain du Makhzen que la situation financière du Maroc est en voie de connaître une véritable banqueroute. Les experts financiers se basent sur des conjonctures financières qui se font manifester au niveau des institutions financières internationales en général et de la Réserve fédérale américaine (Fed), en particulier. À ce propos, les spécialistes financiers marocains ont affirmé que «la décision de la Fed d'augmenter les taux d'intérêt sur les fonds fédéraux va accélérer l'exode des capitaux vers les marchés financiers aux Etats-Unis. Cette augmentation, d'un quart de point de pourcentage à 0,5%, la première depuis 2018, affectera les emprunts marocains sur les marchés internationaux en raison de la hausse du dollar», cette analyse de la conjoncture financière émane d'un spécialiste marocain en la matière, Omar Bako en l'occurrence.

Il faut noter que le régime marocain du Makhzen se noie dans une spirale de dette sans précédent, c'est une situation inédite de par son histoire économique et financière. Le constat fait par les experts marocains en se basant sur les données fiables et des éléments d'analyse avérés, renforce l'idée que l'économie marocaine ira mordicus en «creusant le déficit commercial» qui est déjà dans une situation de crise drastique. L'augmentation des taux d'intérêts par la réserve fédérale américaine (Fed), va, selon les mêmes experts financiers marocains «pousser les autorités marocaines à envisager le recours au marché international pour emprunter environ 4 milliards de dollars comme prévu dans la loi de finances 2022, en plus de 65,4 milliards de DH (environ 6,59 milliards de dollars) sur le marché intérieur par le biais de la dette à moyen et long terme». Mais cette démarche est porteuse de résultats qui seront, selon les mêmes analystes et spécialistes de la conjoncture financière et économique marocaine, désastreux sur le plan social et même politique du Maroc. Les importations du régime marocain du Makhzen vont connaître une augmentation en termes de valeur financière très élevée, cela va affecter gravement et structurellement les équilibres financiers du Maroc. La dette sera multipliée en deux, surtout que le Makhzen sera obligé d'aller solliciter le Fonds monétaire international (FMI). Ce recours au FMI hypothéquera la souveraineté économique et financière du Maroc et provoquera un effet boomerang dont les populations marocaines qui se débattent dans la pauvreté extrême se verront verser complètement dans la famine et la misère, puisque les emprunts seront payés non pas pour absorber la dette que le Makhzen traîne depuis des décennies, mais bel et bien le service de la dette.

Dans ce sens, les experts marocains, affirment qu'«il y'aura des répercussions négatives sur les importations marocaines, notamment celles des produits énergétiques et de blé». Tayeb Aisse, un autre expert marocain des questions financières et économiques, souligne que «l'augmentation du taux d'intérêt du Trésor américain se réfère directement à la hausse de la valeur du dollar, ce qui conduit à la dépréciation du dirham marocain par rapport à cette monnaie sur laquelle le Maroc compte pour acquérir ses besoins sur les marchés étrangers. Ce qui fera monter le niveau de l'inflation», assène-t-il. L'inflation sera multipliée, surtout que les importations du Maroc seront accentuées par rapport au blé, l'énergie sous toutes ses formes. La déroute financière et économique guette bel et bien le régime marocain du Makhzen. Les demandes accrues du petit peuple de changer le mode opératoire actuel au plan économique et social, n'ont pas eu le résultat escompté, puisque le Makhzen ne se soucie pas outre mesure des attentes et des demandes légitimes du peuple marocain qui se débat dans le dénuement et la crise socio-économique des plus insoutenables. Le Makhzen est dans de sales draps, il est assiégé par les demandes et les revendications légitimes des populations marocaines, qui ne cessent d'exiger un changement profond pour en finir avec une gestion vassale du Makhzen qui a bradé le Maroc.