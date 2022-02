Le ministre sahraoui de l'Information, porte-parole du gouvernement, Hamada Salma Daf, a affirmé qu'en raison de son «obstination», le Maroc avait saboté tous les efforts déployés par la communauté internationale en vue de résoudre pacifiquement le conflit au Sahara occidental.

Dans un communiqué publié en réponse aux contre-vérités proférées par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nacer Bourita, Salma Daf a déclaré qu'«il est regrettable que tous les efforts consentis par la communauté internationale en vue de résoudre pacifiquement le conflit aient été sabotés en raison de l'obstination du Maroc et de sa fuite en avant». «Le Maroc a fait revenir la région à la case de départ, celle de la guerre, de la tension et de l'instabilité, et par conséquent, la solution finale demeure le respect total du droit du peuple sahraoui à la liberté et à l'indépendance», a-t-il soutenu.

Dans ce sillage, le ministre sahraoui a souligné que «la guerre ne s'arrêtera pas tant que le Maroc ne cessera pas ses agressions et sa guerre perdue d'avance contre le peuple sahraoui, de même qu'il doit respecter les frontières reconnues au niveau international et renoncer à sa politique expansionniste à l'encontre de ses voisins y compris la République arabe sahraouie démocratique, faute de quoi il sera toujours le premier responsable de l'insécurité et de l'instabilité dans la région». «En accordant une interview à la Chaîne France 24, le ministre marocain des AE a proféré une série de contrevérités typiques et de propagande contraire à la réalité, celle que la communauté internationale ne reconnaît pas la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental», a-t-il poursuivi. «Le Maroc a siégé aux côtés de l'Etat sahraoui à l'Union africaine (UA) lors du sommet africain», a fait observer le ministre, soulignant que «le peuple sahraoui, avec son armée et ses institutions, est déterminé à préserver sa liberté et son indépendance». «Le Maroc est isolé sur le plan régional à cause de sa guerre perdue d'avance au Sahara occidental et de ses vils trocs, dont il n'a tiré que son échec à convaincre la communauté internationale de sa prétendue souveraineté sur le Sahara occidental», a-t-il dit, estimant que «c'est ce qui amène son ministre des Affaires étrangères à ce moment précis à répéter le même disque rayé d'inepties participant d'une politique qui vise à faire diversion pour détourner l'attention du peuple de ses conditions déplorables et de sa misère qui dureront tant que le régime marocain occupera le Sahara occidental». «Attaché à sa liberté et à son indépendance, le peuple sahraoui est déterminé à poursuivre sa guerre de libération jusqu'au recouvrement de sa souveraineté sur les parties occupées de son territoire national», a-t-il soutenu, ajoutant que «le peuple marocain frère doit comprendre que le régime autoritaire du Makhzen ne le conduira qu'à la reproduction de l'expérience de sa guerre perdue d'avance, qui fera davantage de souffrances et de victimes et qui hypothéquera son développement, son bien-être et son avenir parmi les peuples de la région».