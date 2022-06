Cela fait des mois que les manifestations se déroulent au Maroc, mais les signaux sont au rouge ces derniers jours, avec une répression de plus en plus brutale que mènent les forces policières. Celles-ci attaquent les femmes comme les hommes, les violences se faisant de plus en plus brutales comme l'ont montré les images d'il y a à peine 48h. Répondant à l'appel du Front social marocain, collectif créé dernièrement et regroupant quatre partis de gauche, des syndicats tels que la Confédération démocratique du travail (CDT) et des associations comme l'AMDH, les manifestants bravent avec un courage et une détermination avérés la brutalité policière pour crier leur colère contre des conditions de vie insupportables. Cette situation est d'ailleurs dénoncée par le chef du groupe parlementaire du Parti de la Justice et du Développement qui semble être revenu de ses illusions collaborationnistes avec le Makhzen puisque Abdallah Bouanou critique désormais «l'inertie du gouvernement de Akhanoukh en soulignant que sa» faiblesse» à tous les niveaux et l' absence de débat public «approfondissent les tensions dans la rue». Le fait est que le Makhzen, dans son ensemble, joue à l'Arlésienne face à un peuple marocain qui n'en finit pas de clamer sa détresse et exige du gouvernement qu'il «tienne ses promesses électorales «. Son indigence managériale est telle que le pays se retrouve dos au mur et pratique une fuite en avant dont l'avenir dira qu'elle peut être lourde de conséquences. Quant au PJD, il reste en marge de cette vague de mécontentements populaires parce qu'il «pratique une opposition institutionnelle, responsable, citoyenne» et qu'il déplore «le populisme» de certains courants et autres responsables, y compris au sein du gouvernement. Plus encore, il s'en prend aux ministres qui ont cherché à tendre la main à certains opposants au Maroc avant de se rétracter, disant son hostilité à toute initiative gouvernementale envers les détenus politiques du RIF que certains souhaitent libérer. Signe que le Rif, comme toutes les autres régions du Maroc, hante le sommeil des tenants du Makhzen et constitue le clou récalcitrant qu'ils doivent endurer dans leur cauchemar en permanence. Autre signe d'une fébrilité morbide, la création récente d'une Agence marocaine de régulation du cannabis dont le Maroc est le premier producteur mondial. Anticipant l'adoption prochaine d'une loi légalisant l'usage thérapeutique de la drogue cultivée à une échelle astronomique dans le Rif, elle constitue un appel du, pied évident à l'adresse de l'Union européenne pour qu'elle adhère et généralise la démarche en faveur d' « usages licites» de la drogue «médicale, cosmétique et industrielle», le Makhzen tablant sur «une croissance moyenne annuelle de 60% rien que dans cet espace. L'Agence sera chargée de contrôler toutes les étapes de la chaîne de production, depuis l'importation des semences et la certification des plants jusqu'à la commercialisation des produits issus du cannabis. Elle a également pour mission l'octroi de «licences» aux opérateurs locaux et étrangers participant à l'industrie du cannabis que le Makhzen veut rendre «licite» dans la région et au-delà.