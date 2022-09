Le Front marocain pour le soutien de la Palestine et contre la normalisation avec l'entité sioniste a appelé les Marocains à une «mobilisation générale pour déjouer les accords signés par le Makhzen avec l'entité sioniste», assurent les dirigeants du Front marocain. Pour ce Front, «le Makhzen a provoqué le peuple marocain avec ses agissements, allant jusqu'à l'humiliation, à cause de sa politique désastreuse et qui risque de faire exploser le Maroc en entier». L'opposition marocaine tire la sonnette d'alarme quant au bradage des terres agricoles au profit des sionistes, à travers le décret royal «permettant l'accès à la propriété agricole et l'acquisition de milliers d'hectares dans plusieurs régions marocaines». Cette menace de voir le Maroc se transformer en une «colonie sioniste» via ce décret, qui incite les sionistes à avoir des propriétés foncières à caractère agricole, agace la majorité du peuple marocain. Le Maroc vit au rythme d'une crise globale qui affecte l'économie du pays et la condition sociale des plus catastrophiques et une instabilité politique qui annonce de véritables tiraillements au sein du palais royal sur fond de guerre de succession aiguë au moment où le monarque est aux abonnés absents. Sur le plan économique, le régime du Makhzen vient de subir un nouveau coup. Les entreprises étrangères, c'est le cas avec la multinationale allemande Siemens qui a fermé son unité de Tanger pour l'exercice 2023. Ce revers va aggraver la situation socio-économique du peuple marocain et enfoncer l'économie marocaine dans une spirale de crise structurelle qui menacera le Maroc de faillite certaine. Les experts économiques marocains ont alerté sur le déficit commercial marocain qui «s'est établi à près de 91,04 milliards de dirhams, soit près de 10 milliards de dollars». Ce tableau noir indique clairement que le Maroc est au bord d'une explosion généralisée avec des conséquences gravissimes sur la stabilité de ce pays et son existence politique. Le risque de la cessation de paiement plane sur l'économie marocaine. Le Makhzen est obligé de recourir à d'autres prêts afin d'éviter de verser dans la faillite en bonne et due forme. Cette situation s'aggrave sur le plan politique où l'absence chronique du monarque suscite de multiples inquiétudes. La politique vassale du régime marocain du Makhzen n'a fait que faire endurer au peuple marocain, livré à toutes sortes de privations et à la précarité sociale, plus d'humiliation et de honte, surtout avec la participation de l'inspecteur général des Forces armées royales marocaines FAR, le général de corps d'armée, Belkheir Farouk à une manoeuvre militaire de l'armée sioniste, qui s'est déroulée au niveau de la base Nevatim, à Néguev, effectuant une simulation visant à pourchasser les résistants dans les régions de la Palestine occupée et au Liban. Cette image a déclenché un tollé général chez le peuple marocain qui a exprimé son rejet, de fond en comble, de la normalisation avec l'entité sioniste qui tue chaque jour les frères palestiniens. Le Front marocain est déterminé à réussir la mobilisation générale, en appelant le peuple à investir toutes les villes et villages du Maroc afin de mettre un terme à cette grande trahison du régime marocain du Makhzen et à sa politique vassale qui pousse le Maroc à sombrer dans le chaos et l'éclatement.