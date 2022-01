Les déclarations et positions du Premier ministre israélien Naftali Bennett, selon lesquelles, il ne ferait pas la paix avec l'Autorité palestinienne, sont «hostiles à la paix et alimentent le terrorisme», a indiqué le ministère palestinien des Affaires étrangères et des Expatriés. Dans un communiqué, relayé par l'agence palestinienne de presse, Wafa, la diplomatie palestinienne a dénoncé ces propos soulignant que «le Premier ministre israélien extrémiste, Naftali Bennett, ne manque aucune occasion d'exprimer son idéologie et ses positions hostiles à la paix, en appelant à perpétuer l'occupation et la colonisation, et rejetant non seulement la création d'un état palestinien avec El-Qods pour capitale, mais aussi tout processus politique avec les Palestiniens», et se vantant à plus d'une occasion qu'il ne rencontrera aucun des dirigeants palestiniens, sous la direction du président Mahmoud Abbas. Le ministère des Affaires étrangères a mis en garde contre «les conséquences désastreuses» des déclarations et des positions de Bennett sur le conflit et sur la région. L'occupation sioniste a progressivement annexé la Cisjordanie occupée, y compris El-Qods occupée, et imposé aux Palestiniens d'accepter un régime d'apartheid israélien, visant à liquider la cause palestinienne, a ajouté le communiqué. Le ministère a renouvelé son rejet absolu des positions de Bennett et d'autres dirigeants de droite et d'extrême droite de l'occupation, rappelant que la fermeté du peuple palestinien «est suffisante» pour faire tomber ces positions.»Car notre peuple est capable de mettre fin à l'occupation et d'incarner son Etat indépendant avec El-Qods comme capitale, peu importe le temps que cela prendra». De son côté, le président de la Commission palestinienne des affaires civiles et membre du Comité central du mouvement Fatah, Hussein Al-Sheikh a déclaré que la fin de l'occupation et l'établissement de l'Etat palestinien n'attendront pas l'approbation de Bennett, rappelant que «c'est une inévitabilité historique». Le responsable palestinien répondait aux propos du Premier ministre israélien selon lesquels il ne ferait pas la paix avec l'Autorité palestinienne, ni ne négocierait avec elle, et ni ne soutiendrait la création d'un Etat palestinien en Cisjordanie occupée, y compris El-Qods, et la bande de Ghaza. Al-Sheikh a ajouté que Bennett devrait être conscient que le nombre de pays dans le monde reconnaissant l'état de Palestine «est supérieur à ceux reconnaissant Israël». Il a réaffirmé que la sécurité, la sûreté, la stabilité et la paix «ne seront réalisées qu'avec la fin de l'occupation», et la création de l'état de Palestine. Les propos du Premier ministre sioniste sont intervenus à la veille de la visite officielle hier aux Emirats arabes unis du président israélien Isaac Herzog, à l'invitation du prince héritier et dirigeant de facto du pays, Abdallah ben Zayed Al-Nahyane.