Le ministère espagnol des Affaires étrangères a démenti de nouveau les déclarations fausses et les contrevérités du régime marocain, visant à porter atteinte à l'image des symboles de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), en tête desquels le Président Brahim Ghali, affirmant que le président sahraoui n'est pas arrivé en Espagne avec un passeport trafiqué, comme relayé par plusieurs médias.

Dans une toute récente réaction, des sources du ministère espagnol des Affaires étrangères ont indiqué à l'Agence «Europe Presse», vendredi, que le secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali n'est pas arrivé en Espagne avec un faux passeport, affirmant par la même occasion qu'il s'est déplacé avec un passeport qui remplit «les exigences ordinaires».

Pour sa part, le représentant du Front Polisario en Espagne, Abdullah Arabi a salué dans une déclaration à l'APS, le démenti du ministère espagnol des Affaires étrangères concernant les prétentions et les contrevérités du régime marocain, soulignant que la réponse claire du gouvernement espagnol a poussé les médias de ce pays européen à diffuser de nouveau et largement l'information, en vue de rectifier les contrevérités que certains médias avaient relayés auparavant. Pour M.Arabi, «il y a une campagne féroce et une désinformation que mène le Maroc en Espagne, à travers lesquelles, il tente de porter atteinte à la cause sahraouie et à ses symboles nationaux, dont le Président Ghali, secrétaire général du Front». M.Abdullah Arabi estime que le Maroc utilise n'importe quel moyen dans le cadre de la campagne de propagande, à travers laquelle, il veut faire pression sur l'Espagne et l'Europe, pour les contraindre à adhérer à la démarche effectuée par l'ex-président américain Donald Trump qui a «reconnu» la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en contrepartie d'une normalisation des relations, anciennes et fortes, avec l'Etat sioniste.

Par ailleurs, les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de nouvelles attaques contre des positions des forces d'occupation marocaines dans des endroits distincts le long du mur de la honte, a indiqué le ministère sahraoui de la Défense dans son communiqué militaire N° 192. Selon la même source, rapporte l'agence sahraouie SPS, les unités de l'APLS ont bombardé, samedi, les points de retranchement des forces d'occupation dans les régions d'Abirat Tnouched et d'Akouira Ould Bilal dans le secteur de Mahbès.

Les unités de l'Armée sahraouie ont également bombardé les points de retranchement des forces d'occupation marocaines dans la région de Sloukia Ould Zoubir dans le secteur de Farsia, a ajouté le communiqué.

Les attaques de l'APLS se poursuivent contre les forces d'occupation marocaines qui subissent des pertes humaines et matérielles considérables le long du mur de la honte, a conclu la même source.