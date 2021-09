Le ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, a exhorté vendredi toutes les parties en Libye à éviter les perturbations et à surmonter les difficultés pour promouvoir résolument le processus de règlement politique dans le pays. M. Wang a tenu ces propos lors d'une conversation téléphonique avec le président du Conseil présidentiel libyen Mohamed Menfi à la demande de ce dernier, en marge du débat général de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies.

Les peuples chinois et libyen partagent une amitié traditionnelle, a déclaré M. Wang, notant que la Chine soutient fermement la Libye dans la sauvegarde de sa souveraineté nationale, de son indépendance et de son intégrité territoriale, et soutient les efforts du Conseil présidentiel libyen et du gouvernement d'unité nationale pour maintenir la stabilité et reconstruire l'économie et faire avancer les élections générales et le processus politique conformément au calendrier.

La Chine salue par ailleurs la ferme adhésion de la Libye à une politique amicale envers elle et son soutien précieux sur les questions liées aux intérêts fondamentaux et aux préoccupations majeures de la Chine, a-t-il noté. La Chine est disposée à soutenir fermement la Libye pour défendre conjointement le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures, une norme fondamentale qui régit les relations internationales, et protéger les droits légitimes des deux pays ainsi que les intérêts communs des pays en développement, a ajouté M. Wang.

Notant que le processus politique en Libye est à un stade critique et que la situation de paix a été durement gagnée, le ministre chinois a exhorté toutes les parties à appliquer réellement le principe «les Libyens dirigent et les Libyens possèdent», à respecter le choix du peuple libyen et à prendre en compte les préoccupations légitimes et les aspirations raisonnables de la Libye. Il a aussi demandé à toutes les parties d'adhérer au principe consistant à faire jouer le rôle des Nations unies en tant que principal canal de médiation et à écouter pleinement les opinions de toutes les factions en Libye ainsi que dans les pays voisins.

Toutes les parties doivent renforcer davantage la coopération internationale antiterroriste et les échanges de renseignements, et se prémunir strictement contre les mouvements transfrontaliers de terroristes, afin d'empêcher les forces extrémistes et terroristes de reprendre des forces en Libye, a indiqué M. Wang. Pour sa part, M. Menfi a souligné que la Libye et la Chine avaient des relations amicales dans l'histoire et que la Chine était un véritable partenaire et ami de son pays. Il a exprimé sa gratitude à la Chine pour son soutien constant au choix du peuple libyen et son soutien précieux à la formation d'un gouvernement d'union nationale en Libye.

La coopération pratique entre la Libye et la Chine a obtenu des résultats fructueux et a joué un rôle important dans le maintien de la stabilité sociale, a déclaré M. Menfi, ajoutant que la Libye est prête à travailler avec la Chine pour ouvrir une perspective plus large pour les relations entre les deux pays.