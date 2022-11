Le ministère des Affaires étrangères palestinien a appelé, samedi, la communauté internationale à prendre des mesures contre les attaques des colons sionistes visant les Palestiniens dans les territoires occupés. Dans un communiqué relayé par l'agence de presse palestinienne (WAFA), la diplomatie palestinienne a dénoncé l'incursion des colons dans la vieille ville d'El Khalil, vendredi soir, ainsi que les agressions contre les Palestiniens, leurs maisons et leurs biens. À cet effet, le ministère a appelé la communauté internationale et l'administration américaine à «dénoncer ces agressions et à prendre des mesures contre ces violations». «Le silence de la communauté internationale risque d'entraîner davantage de crimes contre les civils palestiniens, leurs terres, leurs biens et leurs lieux saints», a-t-il déploré