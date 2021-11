Le Liban est prêt à engager un dialogue avec les pays du Golfe pour apaiser les tensions actuelles déclenchées par les déclarations du ministre libanais de l'Information sur la coalition arabe au Yémen, a déclaré, lundi, le ministre des Affaires étrangères libanais, Abdallah Bou Habib. Lors d'une conférence de presse à Moscou, après une rencontre avec le MAE russe Sergueï Lavrov, Abdallah Bou Habib a déclaré que les liens d'amitié entre le Liban et les pays du Golfe étaient ancrés dans la tradition.»Le Liban a toujours entretenu des relations chaleureuses avec les pays du Golfe. Aujourd'hui encore, nous entretenons des relations avec Oman et le Qatar, et notre ambassadeur aux EAU poursuit son travail», a-t-il déclaré. Qualifiant d'«exagérée» la situation découlant des déclarations du ministre de l'Information George Kordahi concernant l'opération militaire saoudienne au Yémen, il a déclaré que la crise actuelle pouvait être résolue par le dialogue. «Nous pensons que le cas du ministre Kordahi est exagéré et qu'il peut être résolu par des négociations avec les pays du Golfe Persique», a-t-il déclaré. Les relations se sont crispées parce que Kordahi a critiqué la coalition dirigée par Riyadh au Yémen, avant qu'il ne prenne ses fonctions.