Il reste six jours à peine pour que la France dise à qui elle va confier les clés de l'Élysée pour un nouveau quinquennat alors que les deux candidats en piste sont en train de déployer tout leur arsenal pour l'emporter.

Un moment phare est attendu demain, lorsqu'ils s'affronteront sur le plateau de télévision dans un débat décisif comme en 2017, même si les choses ont évolué, depuis. Que ce soit Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, ces derniers jours ont été mis à profit pour renouer avec les meetings, mais à dose modérée pour cause de Covid et le regard rivé sur le débat télévisé dont nombreux sont ceux qui disent qu'il aura, cette fois encore, l'effet de l'épée de Damoclès pour le protagoniste qui se montrera inconsistant.

À cet égard, il semble que la pression soit davantage sur les épaules de la candidate de l'extrême droite et du Rassemblement national que sur celles du président sortant, par ailleurs chef de La République en marche (LREM).

Il y a cinq ans, c'est au cours du débat télévisé que Marine Le Pen s'est effondrée, perdant toute chance de ravir la victoire au second tour. Or, il n'y a aucune raison pour que, cette fois encore, Macron lésine sur l'ampleur et la force des coups assénés à sa rivale, même si les sondages l'ont constamment assuré d'une avance relative par rapport à sa concurrente.

Les toutes dernières estimations le créditent de 53-55% contre 44-47 pour Marine Le Pen, un écart plutôt serré par rapport aux joutes de 2017 et dont la marge d'incertitude devrait pousser le candidat dans ses ultimes retranchements.

Certes, la cheffe du RN affirme une meilleure préparation et souligne à quel point elle est «extrêmement sereine». Ce qui ne l'empêche pas de dénoncer avec fougue une somme d' «incongruités», de «caricatures» et même de «fake news» sur son programme, une motivation nécessaire et suffisante, dit-elle, pour saisir l'opportunité de s'adresser à «énormément de Français» devant leur petit écran et par-là même de «pouvoir rassurer tout le monde». Et c'est pourquoi elle signe et persiste dans son discours constamment centré sur le pouvoir d'achat, un facteur primordial dans le choix des Français, dit-elle, laissant en marge son cheval de bataille traditionnel de l'immigration et de l'Islam en France.

Macron, lui, a déjà reçu de multiples soutiens, y compris de la part des partis de gauche qui entendent faire barrage, encore et toujours, à la menace de l'extrême droite. Il voit dans le débat de demain «un moment de clarification». «Je crois que j'ai un projet qui gagne à être connu et j'ai le sentiment que, du côté de l'extrême droite, il y a un projet qui mérite d'être clarifié», a-t-il assuré dans un entretien sur TF1.

N'empêche qu'il lui faudra aussi convaincre une partie de l'électorat de gauche qui reste méfiante au regard de la politique menée ces dernières années et pourrait choisir le camp de l'abstention dont les sondages pensent qu'elle sera aussi une grande surprise.