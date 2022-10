Le Liban et l'entité sioniste ont conclu jeudi un accord délimitant leur frontière maritime, qui assure la répartition de précieux gisements gaziers offshore en Méditerranée orientale et réduit la tension dans la région. Le président américain Joe Biden a félicité les deux pays, techniquement en état de guerre, pour la «conclusion officielle» de cet accord après des mois de négociations ardues par l'entremise des Etats-Unis. Le puissant Hezbollah pro-iranien a pour sa part salué une «très grande victoire pour le Liban» et annoncé qu'il mettait fin à ses mesures militaires «exceptionnelles» qui avaient laissé l'Etat hébreu sur le qui-vive. Le Premier ministre sioniste Yaïr Lapid a affirmé que cet accord constituait une «reconnaissance» de fait de l'Etat hébreu par Beyrouth. Mais le président libanais Michel Aoun, allié du Hezbollah, a rétorqué que l'accord n'avait aucune «dimension politique», et le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah a assuré que l'accord ne constituait pas «une reconnaissance» de l'entité sioniste. Michel Aoun et Yaïr Lapid ont chacun de leur côté signé l'accord jeudi. Beyrouth a tenu à ce que sa délégation évite tout contact officiel avec celle de l'Etat hébreu. Les médias n'ont pas eu accès au bâtiment, autour duquel des Casques bleus et l'armée libanaise étaient déployés, alors que des hélicoptères de la Finul survolaient le secteur. Puis, les deux pays ont procédé à un échange de lettres de manière séparée qui a marqué la conclusion formelle de l'accord, lors d'une cérémonie au siège de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), dans la localité frontalière libanaise de Naqoura, en présence du médiateur américain Amos Hochstein et de la coordinatrice spéciale de l'ONU au Liban Joanna Wronecka.

Mme Wronecka a indiqué avoir reçu les coordonnées maritimes signées par les deux pays, et devra les déposer au siège de l'ONU à New York. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a lui déclaré qu'il croyait «fortement» que l'accord pouvait promouvoir la stabilité dans la région et créer «une prospérité accrue pour les peuples libanais et israélien». Pour le Liban, englué dans une profonde crise économique, cet accord intervient à quelques jours de la fin du mandat du président Aoun, sans qu'un successeur lui soit trouvé. Il intervient aussi peu avant les élections législatives de l'entité sioniste, pour lesquelles Lapid est en campagne contre Benjamin Netanyahu.

L'accord sur la frontière maritime a pris la forme de deux échanges de lettres, l'un entre le Liban et les Etats-Unis et l'autre entre l'Etat hébreu et les Etats-Unis. L'accord, qui va permettre aux deux pays d'exploiter des gisements gaziers en Méditerranée orientale, a été conclu grâce à des années de médiation américaine. En vertu de l'accord, le champ offshore de Karish se situe entièrement dans les eaux de l'entité sioniste. Le Liban pour sa part aura tous les droits d'exploration et d'exploitation du champ de Cana, situé plus au nord-est, dont une partie se situe dans les eaux territoriales sionistes. Mais elle «sera rémunéré» par la firme exploitant Cana «pour ses droits sur d'éventuels gisements», selon le texte. Amos Hochstein a estimé devant la presse à Beyrouth que l'accord permettait de «créer de l'espoir et des opportunités économiques» et d'instaurer «la stabilité» pour les deux parties. Sans même attendre la signature, le groupe énergétique Energean a lancé mercredi la production de gaz naturel sur le gisement de Karish. Le Liban a de son côté demandé à TotalEnergies d'entamer rapidement les travaux de prospection dans le champ de Cana. L'accord n'aurait pas pu être signé sans l'assentiment du puissant Hezbollah au Liban, qui avait menacé au cours de l'été d'attaquer l'Etat hébreu s'il entamait l'extraction du gaz du champ de Karish avant la conclusion d'un accord. «Avec la conclusion de l'accord (...) la mission de la Résistance est terminée», a annoncé dans un discours Hassan Nasrallah. «Toutes les mesures et dispositions, ainsi que les mobilisations exceptionnelles et spécifiques de la Résistance des derniers mois sont terminées», a-t-il ajouté.