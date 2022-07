Le Mouvement de résistance palestinien (Hamas) a salué vendredi un rapport de l'ONU appelant à la cessation immédiate du blocus imposé par l'entité sioniste autour de la bande de Ghaza depuis 2007. Le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a en effet indiqué jeudi que la situation dans la bande de Ghaza est «catastrophique» en raison de l'embargo imposé par l'occupant sioniste depuis 15 ans. «Le siège a rendu les taux de pauvreté et de chômage les plus élevés du monde, détruit l'économie, accablé une grande partie des Palestiniens et les a rendus dépendants de l'aide internationale à plus de 50%», selon le rapport. Il «devait être complètement levé conformément à la résolution 1860 du Conseil de sécurité de l'ONU», a demandé l'OCHA. Le rapport appelle à la levée immédiate du siège de l'occupation sioniste, en levant toutes les restrictions compromettant l'économie palestinienne et en rouvrant et construisant les usines détruites lors des agressions.