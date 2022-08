Le Mouvement de résistance palestinien (Hamas) a appelé les organisations humanitaires et de défense des droits de l'homme à mettre fin aux crimes sionistes dans les territoires palestiniens occupés. «L'occupation (sioniste) viole toutes les chartes, lois et rapports internationaux. Les organisations humanitaires et de défense des droits de l'homme devront agir pour mettre fin à son terrorisme», a déclaré samedi le porte-parole du Hamas Hazem Qassem, condamnant la décision des autorités sionistes de démolir l'école Ein Samiya, au nord-est de Ramallah, dans le centre de la Cisjordanie. Et d'ajouter: «L'implantation des colonies, les démolitions arbitraires et les déplacements forcés sont un crime sioniste contre notre terre et notre peuple qui ne lui donnera jamais la légitimité d'effacer l'identité palestinienne». Par ailleurs, des dizaines de colons ont pris

d'assaut hier, la Mosquée Al-Aqsa, sous la protection des forces d'occupation sionistes, rapporte l'agence palestinienne de presse, WAFA, citant le département des dotations islamiques d'El-Qods occupée. Les colons ont envahi la mosquée sainte, effectuant des tours de provocation dans ses esplanades, a dénoncé la même source. L'occupation sioniste tente d'empêcher les Palestiniens de pratiquer leur droit de culte alors que les colons juifs sont autorisés à pratiquer librement leurs rituels talmudiques.