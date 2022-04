Le gouvernement yéménite a indiqué vendredi être prêt à rouvrir l’aéroport international de Sanaa contrôlé par les éléments du mouvement «Ansarullah» (houthis). Le ministre yéménite des Affaires étrangères, Ahmed Awad Bin Mubarak, a dit que son gouvernement était prêt à accueillir favorablement les propositions suggérant la libération des prisonniers, la réouverture de l’aéroport de Sanaa et la libération des navires pétroliers dans le port de Hodeïda. À la lumière des négociations à Riyadh, le gouvernement soutient fermement toute initiative pour soulager les souffrances de la population, a-t-il affirmé. « J’ai reçu des instructions claires du président Hadi pour prendre toutes les mesures nécessaires afin de faciliter tous les arrangements pour la libération de tous les prisonniers, l’ouverture de l’aéroport de Sanaa, la libération des navires pétroliers via Hodeïda et l’ouverture des routes dans la ville assiégée de Ta’izz afin de soulager les souffrances», a-t-il noté. L’envoyé spécial de l’ONU, Hans Grundberg, avait annoncé un accord de cessez-le-feu de deux mois, entré en vigueur hier.