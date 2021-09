Au moins 15 pêcheurs ont été enlevés lundi soir par le groupe terroriste Boko Haram dans la région camerounaise de l’Extrême-Nord, ont annoncé mardi les autorités locales.»Plusieurs témoins qui ont fui après le raid sur Blaram, un village de pêcheurs de la région situé près des rives du lac Tchad, ont déclaré que des combattants avaient rassemblé les personnes qui pêchaient et se sont rendus en voiture vers une destination inconnue», selon les autorités. Une source sécuritaire a indiqué qu’elle était au courant de l’incident mais qu’elle enquêtait toujours sur les détails. Au cours du mois dernier, le groupe terroriste a intensifié les attaques et les enlèvements de civils dans la région, selon des rapports de sécurité. Par ailleurs, le gouvernement camerounais a entamé une opération d’actualisation du fichier des associations et des ONG étrangères exerçant dans le pays, selon des responsables. Celles ne disposant pas d’un dossier à jour, seront directement pénalisées par les autorités. «De telles organisations n’ont pas le droit d’exercer au Cameroun, et elles vont plier bagage et on ne va plus parler de ces ONG-là», a souligné, lundi, le ministre de l’Administration Territoriale, Paul Atanga Nji.»Le moment est venu de savoir si ces gens ont le droit de travailler ici. Nous devons être regardants sur cette question-là», a-t-il relevé. «Quand nous constatons que l’ONG travaille en marge de nos lois, nous faisons ce qu’on appelle un rappel à l’ordre», a ajouté le ministre camerounais.Dans un communiqué signé le 26 août courant le ministre camerounais de l’Administration territoriale a annoncé une opération d’actualisation du fichier des associations et des ONG étrangères exerçant au Cameroun. Dans son communiqué, il les a invités à déposer au sein de son département ministériel, dans un délai d’un mois, c’est-à-dire d’ici à fin septembre, un dossier composé, entre autres, de l’original de l’acte portant autorisation d’exercer au Cameroun, deux exemplaires des statuts de l’association, l’acte de désignation du représentant de l’association, le plan de localisation de l’association. Le 8 août dernier, Médecins sans frontières (MSF) a annoncé qu’elle avait été contrainte de retirer ses équipes médicales du Nord-Ouest du Cameroun après plusieurs mois de suspension de ses activités par les autorités camerounaises.