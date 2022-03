Le Mouvement nigérian pour la libération du Sahara occidental (NMLWS) a vivement dénoncé la nouvelle position du gouvernement espagnol sur le Sahara occidental, soulignant que Madrid a cédé au chantage du Maroc qui recourt, notamment à la drogue et au flux migratoire pour exercer des pressions sur certains pays.

Le Mouvement nigérian a qualifié, dans un communiqué rapporté par l'agence de presse sahraouie (SPS), la décision du gouvernement espagnol de «violation flagrante du droit international», lui rappelant sa responsabilité historique et morale envers le peuple sahraoui, étant l'ancienne puissance coloniale qui «a renié sa promesse d'autodétermination pour le peuple sahraoui».

Le NMLWS a également déclaré dans son communiqué que l'action du chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez «est une preuve claire de sa reddition face à la pression et au chantage du régime marocain qui recourt notamment à la drogue et au flux migratoire», appelant les citoyens du monde épris de paix et de liberté à «condamner» la décision espagnole sur le Sahara occidental.

Il a, en outre, salué la société civile espagnole et tous les partis politiques qui ont condamné la décision de Sanchez de soutenir le sinistre plan marocain «d'autonomie», les appelant à «continuer à exercer davantage de pression sur le gouvernement de leur pays afin de changer cette position scandaleuse».

Le Mouvement nigérian a également salué le peuple sahraoui pour sa résistance face à l'occupant marocain, et appelé par ailleurs, l'Union africaine (UA) et tous les gouvernements d'Afrique à «condamner» la décision de Madrid.

Il a souligné, dans ce contexte, «la nécessité de condamner la politique des autorités de l'occupation marocaines visant à violer le droit international et anéantir les libertés en présentant des propositions contraires à la légitimité internationale concernant la résolution du conflit au Sahara occidental».