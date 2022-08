Un important groupe rebelle a affirmé samedi avoir tué 10 soldats et en avoir capturé 8 autres dans l’extrême nord du Tchad, le gouvernement démentant une «fausse information». Le Conseil de commandement militaire pour le salut de la République (CCMSR), un important groupe rebelle qui a refusé de signer l’accord de paix début août, a déclaré que, vendredi, une «colonne avancée de l’armée de N’Djamena a attaqué nos positions dans la localité de Wouri», dans la région du Tibesti, près de la frontière avec Libye. «Cela fait plus d’une semaine qu’il y a eu une incursion d’une vingtaine de véhicules de rebelles dans le pays, mais qui n’ont donné lieu à aucun accrochage», a déclaré Abderaman Koulamallah, le porte-parole du gouvernement. « Nous les avons surveillés avec des avions et ils sont sortis du territoire depuis plusieurs jours», a poursuivi Koulamallah. Le Tibesti est historiquement une région frondeuse, berceau de plusieurs rébellions majeures. Depuis la découverte d’or en 2012, les mines de cette province ont suscité les convoitises de commerçants, de milliers d’orpailleurs, de militaires tchadiens et de groupes rebelles tchadiens et soudanais pour financer leur armement.