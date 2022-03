Le porte-parole du gouvernement de transition burkinabè, Lionel Bilgo, par ailleurs ministre en charge de l’Éducation, a appelé vendredi les populations à l’unisson dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. S’exprimant vendredi, à l’issue du premier conseil des ministres, M. Bilgo a soutenu que le Burkina Faso vivait une situation difficile et que «la question de l’unité n’est pas à être martelée ou à être dite. C’est une attitude qui doit permettre de constater cette solidarité». « Je crois que tout Burkinabè sensible à ce qui nous arrive se doit également (d’être) solidaire pour tout ce qu’il peut faire pour lutter contre le terrorisme. Il faut le répéter pour qu’ensemble nous puissions être solidaires pour lutter contre le terrorisme», a rappelé M. Bilgo. « Si les terroristes (sont) dans une unité parfaite, pour pouvoir nous déstabiliser, nous en tant que populations et pour l’amour de notre pays, nous devons également travailler dans une unité parfaite pour faire un front commun contre ce terrorisme», a-t-il fait savoir. Depuis 2015, le Burkina Faso est la cible d’attaques terroristes ayant fait de nombreuses victimes et des milliers de déplacés internes.