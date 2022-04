Le président du Conseil souverain de transition du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhane, a menacé vendredi d’expulser l’émissaire permanent de l’ONU, Volker Perthes, accusé d’«ingérence dans les affaires soudanaises. Perthes doit «arrêter d’outrepasser le mandat de la mission de l’ONU» et mettre fin à «son ingérence flagrante dans les affaires soudanaises, ce qui pourrait le mener à son expulsion du pays», a déclaré le général al-Burhane, chef de l’armée. Depuis le 25 octobre, le Soudan proteste contre les mesures exceptionnelles d’al-Burhan, dont la déclaration de l’état d’urgence, la dissolution du Conseil de souveraineté et des ministres, avec l’arrestation de chefs de partis et de hauts responsables. S’adressant au Conseil de sécurité de l’ONU, Volker Perthes avait dit que le Soudan se dirigeait vers un «effondrement économique et sécuritaire» à moins que la transition civile ne soit restaurée. Perthes a ajouté que l’ONU, l’Union africaine et l’Autorité intergouvernementale pour le développement (Igad, organisation régionale est-africaine), uniront leurs efforts pour faciliter les pourparlers politiques dans le pays.